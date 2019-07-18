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فحص طبي لرمضان صبحي لحسم موقفه من التدريبات

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 يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه من المشاركة في

التدريبات الجماعية للفريق.

 كان اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات

الماضية، مما دفع الجهاز لإجراء فحص طبي له، بهدف الاطمئنان على حالته.

 يستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

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