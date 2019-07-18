مركز التسوية ينصف أعضاء نادي مدينة نصر ويعيد لهم حقوقهم في العضويه المعاملة

استرد أعضاء نادي مدينة نصر الرياضي حقوقهم في العودة كأعضاء عاملين بالنادي طبقا لحكم مركز التسويه والتحكيم الرياضي المصري الصادر بتاريخ ١٦ يوليو الجاري.

و كانت بداية القضية بأن صدرت اللائحة الاسترشادية والتي نصت على اعتبار أعضاء الأندية الغير عاملين

بالشركة أعضاء منتسبين بالرغم من سدادهم ألوف الجنيهات لعمل العضويات بالأندية من قبل صدور هذه اللائحة بسنوات عديدة و هو ما أضاع عليهم الحق في حضور الجمعيات العمومية وعدم القدرة على المشاركة في القرارات المصيرية لأندية الشركات، و عدم مراقبة و مناقشة الميزانية و جميع الأمور الهامة المعروضة في الجمعيات العمومية لهذه الاندية.

وهو ما دفع أعضاء النادي للقيام برفع القضايا لاسترداد حقوقهم في العودة كأعضاء عاملين والتي جاء حكم الإستئناف فيها بأحقيتهم في الحصول على العضويات العاملة واسترداد كافة حقوقهم.