جلسة بين لاسارتي وجهازه المعاون قبل مران الأهلي

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس.

تشهد الجلسة التحضير للمرحلة المقبلة، ومناقشة برنامج الإعداد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز بعد العودة من معسكر إسبانيا

أمس الأول.

يستأنف الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات، أمس الأربعاء، حيث يخوض الفريق مباراة ودية غدًا الجمعة أمام البلاستيك.