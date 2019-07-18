الأهلي يستأنف تدريباته اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد العودة من إسبانيا، حيث خاض معسكر إعداد قويًا

هناك، تخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

يستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛

استعدادًا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الأربعاء، عقب الوصول من إسبانيا، يوم الثلاثاء الماضي.