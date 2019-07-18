اتحاد الكرة يمنح صوته لـ3 دول في انتخابات الكاف التكميلية

منح اتحاد الكرة صوته لمرشحي 3 دول في الانتخابات التكميلية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، التي أجريت، اليوم، على هامش الجمعية العمومية التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة. أجريت، اليوم، على هامش الجمعية العمومية التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة. علمت "الوفد"، أن اتحاد الكرة منح صوته لمرشحي الجزائر وتنزانيا وموريشيوس، حيث حضر الجمعية اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي، ود.علاء عبدالعزيز مدير المنتخب.

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