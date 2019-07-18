الفوز على رواندا أمل منتخب شابات الطائرة لتحقيق مركز متقدم فى بطولة العالم

يواجه منتخب مصر الوطني للكرة للطائرة للشابات تحت 20 عاما نظيره الرواندي فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الخميس بتوقيت المكسيك، السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في بطولة العالم التي تستضيفها المكسيك حتى يوم 21 من يوليو الجاري.

وتقام اليوم أيضا سبع مباريات فى البطولة ، حيث يلعب المنتخب الصينى مع نظيره البرازيلى ، وروسيا مع إيطاليا ، وأمريكا مع تركيا ، واليابان مع بولندا ، والمكسيك مع صربيا ، وكوبا مع الأرجنتين ، وبيرو مع الدومنيكان .

فقد منتخبنا الوطني فرصة اللعب على المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر ، بعد.خسارته مساء أمس أمام المنتخب المكسيكي صاحب الأرض والجماهير ، بثلاثية أشواط نظيفة، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 20 ، 25 / 17 ، 25 / 15.

ويلعب المنتخب بعد هذه الخسارة على المراكز

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من الثالث عشر وحتى السادس عشر ، حيث يسعى إلى الفوز على رواندا اليوم ليحصل على مركز متقدم.

وأكد أحمد فتحى المدير الفني للمنتخب أن اللاعبات بدأن مباراة المكسيك بحماس منقطع النظير لرغبتهن في تحقيق الفوز وتحقيق إنجاز لهن وترك بصمة للكرة للطائرة المصرية على الأراضي المكسيكية ، وتقدمن بالنتيجة 5 / 1 ، فى الشوط الأول ، ولكن إرتفاع أصوات الجماهير التي ازرت فريقها بقوة دون توقف، أصابت اللاعبات صغار السن بحالة من التسرع في الأداء لزيادة الفارق في النتيجة ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأخطاء وضياع نقاط سهلة في متناول أيديهن ليضيع الشوط الأول ، وينتهي بنتيجة 25 / 20 لصالح المكسيك.

واوضح فتحى أنه حاول تهدئة اللاعبات مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح في ذلك ليتقدم المنتخب بنتيجة 5 /2 ، ولكن عدم توفيقهن في الإستقبال ، وبالتالي عدم وصول الكرة إلى المعدة بشكل صريح وسريع أدى إلى وصول الكرة إلى أرض المنافس بطريقة سهلة للغاية ، مما أفقد الفريق توازنه ، ليخسر الشوطين الثاني ، والثالث ، والمباراة.

وتمنى المدير الفني لمنتخب مصر أن يحقق الفريق اليوم فوزه الأول في البطولة على المنتخب الرواندى وصيف إفريقيا ، للحصول على فرصة اللعب على المركزين الثالث عشر والرابع عشر ، مشيرا إلى أن تصنيف منتخبنا عالميا يقع فى المركز السادس عشر .

وتضم بعثة المنتخب 19 فردا برئاسة هشام بدراوي المدير الفنى لقطاع الآنسات في الإتحاد المصري للكرة الطائرة ، وأحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد مدين مديرا إداريا وزينب السيد للعلاج الطبيعي، واللاعبات نور ياسين وميار خليفة وزينة العلمى وهنا المصرى وملك مرجان وعلياء هانى وهدير يسرى وداليا المرشدى وهالة منسى ودانا شوقي وسهيلة وفيق وندى وليد وهنا عمر وميا نجم .