ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع لوكا مودريتش

أبدى نادي إي سي ميلان الإيطالي، إهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النجم الكرواتي، لا يهتم بعرض

الميلان ، ولا يفكر على الإطلاق في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، ويستعد لخوض موسم جديد مع الفريق.

وكان مودريتش ضمن قائمة اهتمامات انتر ميلان العام

الماضي، ولكن لم تتم الصفقة، كما ذكرت بعض التقارير الإيطالية، أن وكيل أعمال اللاعب قد توجه إلى إيطاليا، من أجل التفاوض مع ميلان علي انتقاله.

ويستعد النجم الدولي لبداية موسم جديد مع ريال مدريد، بحثًا عن تعويض التراجع والإخفاق الموسم الماضي للفريق الملكي.