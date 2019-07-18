الرائد السعودي يحسم صفقة نجم المغرب

أعلن نادي الرائد السعودي، برئاسة فهد المطوع، تعاقده مع النجم المغربي محمد فوزير، لاعب خط وسط نادي أُحد، لمدة موسمين، لينضم لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
نشر نادى الرائد بيانًا رسميًا له عبرحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"قائلًا: "قدم رئيس نادى الرائد الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادى النصر على تعاونها فى إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير لنادى الرائد".
بدأ صاحب الـ27 عامًا مشواره الكروي في نادي الفتح الرباطيالمغربى عام 2012، وشارك مع الفريق فى 116 مباراة، أحرز خلالها 28 هدفًا، لينتقل إلى نادى النصر السعودى عام 2017 الذي خاض مع الفريق الأول 20 مباراة، وأحرز 7 أهداف، ثم إلى نادي اتحاد طنجة على سبيل الإعارة عام 2018، وإلى نادي أحد على سبيل الإعارة عام 2019 منه إلى نادي الرابط.
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