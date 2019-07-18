رياضة | تصريحات نارية من نجم ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من نجم ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي الفرنسي فاران، لاعب فريق ريال مدريد على الإدلاء بتصريحات صحفية قوية، بعد انتظامه في مران فريقه الجماعي استعدادا للموسم الجديد، في إطار معسكر النادي الملكي التحضيري.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فاران انتظم في مران الفريق والذي يقام في كندا.

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وقال النجم الفرنسي:" جسديا ونفسيا لقد عملنا بشكل جيد للغاية، ومن الجيد أن نكون الجزء الأكبر من اللاعبين أصحاب الخبرة .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب واصل قائلا:" إنه سعيد بمستواه حتى الآن على الرغم من أنه أكد أنه يمكن أن يتحسن بعدما حصل على قسط مناسب من الراحة".

وأشار فاران في نهاية حديثه إلى أن العمل الجماعي ، واتحاد الصفوف سيكون هو العامل الأبرز في موسم الريال بالموسم القادم .