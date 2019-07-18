رياضة | عاجل.. تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد بيومي المحلل الفني بقنوات أبو ظبي الرياضية عن انتقال محمود حسن تريزيجيه جناح منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي إلى سامبدوريا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تريزيجيه 10 مليون يورو سامبدوريا". Advertisements وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء.

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