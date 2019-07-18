رياضة | بلماضي عن تشجيع المصريين للجزائر: مرحبا ويكفينا جماهيرنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلماضي عن تشجيع المصريين للجزائر: مرحبا ويكفينا جماهيرنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه يثق في لاعبيه قبل مباراة الغد أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

قال بلماضي في المؤتمر الصحفي: "سنحاول أن نعد لها كما أعددنا لكل المباريات سابقا، التركيز يأتي من تلقاء ذاته واعتمد كثيرا على اللاعبين وحماسهم الكبير، وعلينا الحفاظ عليه النهاية.. سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله، هذا أمر خاص باللاعبين فقط، ونعم حققنا الفوز على السنغال في المجموعات لكنها كانت مباراة عادية وما حدث في أول البطولة لا يمكن قياسه بمباراة الغد".

وعن إسماعيل بن ناصر قال جمال بلماضي: "لاعب متعطش للفوز ومتحمس ويستطيع أن ينتهز الفرص وشارك ٣ سنوات كبديل في المنتخب، ولكنه الآن نجح في إظهار قدراته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا وقادر على صنع الفارق".

وأضاف جمال بلماضي: "من الوارد أن نخسر المباراة غدا فنحن سنواجه الفريق المصنف الأول في إفريقيا ووصلوا لكأس العالم ونحن لم نفعل وكل الإحصائيات في صفه".

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وعن مواجهة سيسيه مدرب السنغال قال: "أرانا طفلين في النهائي، لقد لعبنا ضد بعض في إحدى قرى باريس ونحن صغار ووصلنا الآن لتدريب منتخباتنا الوطنية وأظن أن ذلك من نوادر القدر ان نلتقى هنا في نهائي بطولة إفريقيا بعد المشوار الكبير الذي عانيناه."

وتابع بلماضي: "من ٢٠١٤ حتى الان حدثت العديد من الأمور لمنتخب الجزائر وهناك مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم ونستحق التتويج باللقب الآن".

وعن أعمال الشغب من جماهير الجزائر قال: "ما حدث من بعض المشجعين ووفاة البعض أمر يعيق من حماسنا ونأمل ألا تتكرر الأحداث المؤسفة في أوروبا وفي الخارج ونشارك العائلات الحزن، كما أوجه رسالة للجماهير المتواجدة هنا هو أننا يجب ان نحترم الدولة التي نتواجد بها وعلى الجميع ضبط النفس".

وعن الجماهير المصرية قال: "لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر وهذا أمر كاف بالنسبة لنا، وإذا ارادت الجماهير المصرية الانضمام لنا يا مرحبًا وإذا لم يريدوا فيكفينا جماهيرنا".

وواصل بلماضي: "رياض محرز لاعب أكثر من رائع ويقدم كل ما لديه في الملعب وهو قائد داخل الملعب ويتصرف بناءا على ذلك، وهو حجر الزاوية للمنتخب."