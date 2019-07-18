رياضة | المنيا يستغني عن 4 لاعبين استعدادا للموسم الكروي الجديد

قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر الإستغناء عن بعض اللاعبين من قوام الفريق الأول لكرة القدم قبل إنطلاق الموسم الجديد 2019-2020.

وعلم الخليج 365 بأسماء اللاعبين التي تم الاستغناء عنها، وهم حازم مصطفي ومحمد سوما ومحمود حرشة، وإسلام عادل.

وكان مجلس إدارة نادي المنيا قد تعاقد مع 9 لاعبين من بينهم أحمد كاستيلو وبدوي عاشور وأحمد رجب وعلي دياب ومحمد ثروت وعباس مصطفي وصالح موسي ومصطفي كزلوف، كما تم التجديد لكل من محمد حسانين ومحمد شديد.