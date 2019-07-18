رياضة | المنيا يستغني عن 4 لاعبين استعدادا للموسم الكروي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يستغني عن 4 لاعبين استعدادا للموسم الكروي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر الإستغناء عن بعض اللاعبين من قوام الفريق الأول لكرة القدم قبل إنطلاق الموسم الجديد 2019-2020.
وعلم الخليج 365 بأسماء اللاعبين التي تم الاستغناء عنها، وهم حازم مصطفي ومحمد سوما ومحمود حرشة، وإسلام عادل.
وكان مجلس إدارة نادي المنيا قد تعاقد مع 9 لاعبين من بينهم أحمد كاستيلو وبدوي عاشور وأحمد رجب وعلي دياب ومحمد ثروت وعباس مصطفي وصالح موسي ومصطفي كزلوف، كما تم التجديد لكل من محمد حسانين ومحمد شديد.