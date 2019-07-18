رياضة | الألومنيوم يضم ظهير أيسر الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يضم ظهير أيسر الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، في الحصول على خدمات عصام عبد الستار، الظهير الأيسر لفريق نادي الشرقية، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر للاعب، بعد انتهاء مدة تعاقده مع ناديه السابق.

حضر جلسة التوقيع بين اللاعب والنادي، ياسر الكناني، المدير الفني للفريق، وصلاح صالح، مدير عام النادي، والمشرف على الفريق، وسيد قاسم، المدير الإداري للفريق.

يُذكر أن عصام عبد الستار بدأ بناشئين نادي ديرب نجم، ولعب فريق أول وعمره 17 سنة، بعد أن نال اعجاب كثير من المدربين وهو ناشئ، ثم انتقل الي نادي شباب فارسكور بالقسم الثاني، ولعب له موسم، وانتقل لنادي زفتي، بالقسم الثاني، ومنه الي نادي الشرقيه، ثم إلى نادي النصر القاهري، وصعد بالفريق للدوري الممتاز، ثم عاد الي بلده الشرقية.

ليصعد مع الشرقيه للدوري الممتاز، ليكون قد حقق ثنائية الصعود للدوري الممتاز مع الشرقية، ونادي النصر القاهري، ليأتي انتقاله مؤخرًا لصفوف نادي الألومنيوم، بناءًا على رغبة المدير الفني، ياسر الكناني، الذي يسعى لتكوين فريق قوي، قادر على المنافسة والصعود هذا الموسم.