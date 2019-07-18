رياضة | محمد فوزير ينضم إلى الرائد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فوزير ينضم إلى الرائد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الرائد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إنضمام اللاعب الدولي المغربي محمد فوزير إلى صفوف الفريق لمدة موسمين وقد نشر حساب النادي صورة اللاعب أثناء توقيع العقود.

وفي تغريدة أخرى شكروا إدارة فريق النصر السعودي على التساهل أثناء عملية المفاوضات ولم يجدوا عبئًا أثناء التفاوض.

ومثّل اللاعب محمد فوزير من قبل أندية الرجاء الرياضي المغربي والفتح الرباطي واتحاد طنجة المغربية، بالإضافة إلى النصر السعودي ويبلغ من العمر 27 عاماً ويلعب في مركز الوسط الهجومي ويميل بشكل كبير لصناعة اللعب.

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق تواجد عروض من أندية الاتفاق والحزم والرائد وأندية تركية وأخرى مغربية لفوزير والنصر إلا أن الرائد استطاع الفوز بخدمات اللاعب بعد موافقة العالمي عليه.