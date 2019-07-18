رياضة | رسميا.. حارس الأهلي يوقع لوادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حارس الأهلي يوقع لوادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على توقيع الحارس محمد عصام الغندور لاعب الأهلي لدعم صفوفة استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وقام الغندور بالتوقيع للفريق الدجلاوي لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

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وكان الأهلي قد قام بإعارة الحارس إلى فريق جمهورية شبين مطلع الموسم الماضي، قبل أن يعود لفريقه السابق الذي قرر الاستغناء عن خدماته دون مقابل، ليقوم بالانضمام لوادي دجلة.

ويعد الغندور حارس سابق في صفوف منتخب مصر للشباب، ومن مواليد 1997.