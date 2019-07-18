رياضة | مدرب السنغال يتحدث عن نهائي إفريقيا وغياب كوليبالي وذكريات خسارة بطولة 2002

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب السنغال يتحدث عن نهائي إفريقيا وغياب كوليبالي وذكريات خسارة بطولة 2002 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال فخره بلاعبيه قبل نهائي كأس أمم أفريقيا أمام الجزائر غدا.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نحن فخورون بهذا الجيل وهدفنا كان الوصول الى النهائي وهذا ما حققناه، أن ادخل في جدل المدرب الوطني او الاجنبي، هناك مدربين أجانب حققوا أشياء كثيرة وانجازات قوية للغاية، واللحظة الرائعة في مسيرتي انا وجمال بلماضي هي اننا لعبنا بقمصان منتخباتنا قبل تولي تدريبه."

وتابع: "سوف ننتظر مباراة قوية غدا ، وواثق في اللاعبين هم وصلوا إلى مكانة لم يصل إليها المنتخب السنغالي عندما كان سنهم لم يتعدى الخمس سنوات، سنسعى لتحقيق الأنجاز لاسعاد الشعب السنغالي.

نحن مازلنا في سباق البطولة والخسارة في المجموعات أمام الجزائر هو كان خطأ وراجعنا الأخطاء التي وقعنا بها والان في النهائي يجب أن نتخطاها ونكسب النهائي."

وأضاف: "دائما النهائي يعتمد على التفاصيل ويكون هناك المشاعر المختلفة، وستلعب التفاصيل دور فارق في تحديد البطل، ولكن في نهاية المطاف الفائز هو الكرة الإفريقية بشكل عام اي كان الفريق."

وعن غياب المدافع كاليدو كوليبالي للاصابة قال: "كوليبالي من أفضل اللاعبين في الفريق وتناقشت معه قبل ضمه للسنغال اننا سنشارك في كأس العالم وامم افريقيا، ووجدت لديه دافع وطني قوي على الرغم من عدم ولادته في السنغال، ولكن انا حزين لغيابه عن المباراة."

وعن ساديو ماني قال: "هو لا يفكرف ي الحذاء الذهبي وجائزة هداف البطولة بقدر تفكيره في التتويج باللقب ، صحيح هو حقق دوري ابطال اوروبا قبل القدوم الى مصر لكن التتويج مع المنتخب دائما له مذاق خاص."

وأعرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن فخره بوصول منتخب بلاده لنهائي بطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩، مؤكدا أن الوصول للمباراة النهائية في أمم إفريقيا هو نتاج عمل ٥ سنوات مع هذا الجيل".

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وعن مدرب الجزائر علق قائلا:" لعبنا أنا وبلماضي في المنتخبات الوطنية واتحادتنا منحنتها فرصن العنل بها".

وتحدث أليو سيسية المدير الفني لنتتخب السنغال عن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2002، مؤكدا على أنه كان من الماضي وأنه يركز حاليا مع فريقه على مباراة الغد، لافتا إلى أن نهائي ٢٠٠٢ كان منذ زمن طويل مر عليها حوالي ست نهائيات".

وأضاف :ذرفنا الكثير من الدموع وقتها لكن هذا الجيل يتحمل الصعاب و لدينا مباراة قوية غدا وونسعي لإسعاد جمهورنا".

زشدد أليو سيسيه على قوة نظيره الجزائر قبل المباراة التي ستجمعهما غدًا الجمعة في نهائي بطولة أمم إفريقيا، قائلا:" نسعى للفوز في مباراة الغد، ولا يوجد ما يسمى بالثأر في كرة القدم، نتطلع لتحقيق الفوز من أجل التتويج باللقب".

وحول الهزيمة في مباراة دور المجموعات من الجزائر قال :"الهزيمة امام الجزائر في دور المجموعات محض خطأ".

