رياضة | الجبلاية ترفض الحكام العرب للقاء القمة وتلجأ لـ3 جنسيات أوروبية

رفضت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد الاستعانة بأي حكام عرب لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي": "التحكيم الأوروبي سيكون له الأولوية في إدارة المباراة التي ستقام على ملعب برج العرب، ولا نية لمخاطبة الدول العربية لترشيح حكام للمواجهة".

وأضاف المصدر: "المباراة ستكون حاسمة للدوري العام وتحديد البطل، ولا بد توخي الحذر في اختيار الحكم الذي سيتمكن من التحكم بها وخروجها لبر الأمان، وعدم استدعاء العرب منعا للتشكيك ورفع الحرج عن كل الأطراف".

واختتم المصدر: "بدأنا بالفعل في مخاطبة أكثر من دولة أوروبية على رأسها سلوفاكيا وإيطاليا والنمسا، لترشيح حكام لإدارة المباراة، على أن يتم تحديد اسم طاقم الحكام الأسبوع المقبل".

ويلتقي الأهلي الزمالك، يوم 30 يوليو الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز.