رياضة | أزمة عنيفة تحير الزمالك أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة تحير الزمالك أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتاب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حالة من الحيرة بسبب مركز حراسة المرمى في مباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويسعى خالد جلال المدير الفني للزمالك للاستفادة من الدفعة المعنوية لعمر صلاح الحارس الصاعد بعد مشاركته من قبل في نهائي الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق أكبر مكسب فني من ورائه لكنه يعاني من نقص الخبرات.

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في الوقت الذي يتفوق فيه عماد السيد على عمر صلاح بسبب الخبرات الكبيرة لديه ومشواره الطويل في الملاعب وهو ما جعل الجهاز الفني للفريق في حالة حيرة.

وأجل خالد جلال المدير الفني للزمالك الإعلان عن قراره النهائي حتى الساعات الأخيرة قبل لقاء الجونة للحفاظ على الدفعة المعنوية للاعبين.