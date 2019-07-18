الامارات | تعرف إلى موعد مباراة الجزائر والسنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد مباراة الجزائر والسنغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار في الساعة 11 من مساء غد، بتوقيت الإمارات على بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم "مصر 2019" التي ستجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي في إستاد القاهرة الدولي.

وكان ممثل العرب تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف.

في المقابل شق المنتخب السنغالي طريقه بعد فوزه على تونس 1-0 بعد التمديد.

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