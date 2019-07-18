شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور للاعبي الزمالك: التتويج بالدوري شرط الرحيل عن النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في تركيز كامل استعدادًا للمباريات الثلاث المتبقية بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.

وأشار رئيس نادى الزمالك، إلى أنه لن يسمح برحيل أي لاعب بالفريق إلا بعد الفوز بالثلاثة مباريات المتبقية والتتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز.

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وطلب منصور من جميع اللاعبين التركيز في المباريات، بداية من مواجهة الجونة الأحد المقبل.

وأكد مرتضى منصور، على أنه حريص على دعم ومساندة اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز باللقاءات الثلاثة والتتويج بدرع الدوري العام.

ويواصل الزمالك تدريباته، استعدادا لمواجهة الجونة الأحد المقبل، المؤجلة من الجولة 33 من الدور الممتاز على ملعب الجونة.