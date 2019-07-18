شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميروني نيانت يدير نهائي أمم أفريقيا بدلا من «جوميز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس، تغيير حكم مباراة الجزائر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة.

ويدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت بدلا من الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه كل من مواطنيه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ويعاونهما السوداني وليد على والحكم الرابع البنيني ايريك كاستان.

وكان الكاف اعلن تعيين فيكتور جوميز لإدارة النهائي قبل أن يقرر تعديل طاقم الحكام وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم واحد على المباراة النهائية.