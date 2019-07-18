شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتو» و«دروجبا» مساعدين مباشرين لرئيس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تعيين الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا مساعدين مباشرين له.

ووصف أحمد أحمد نسخة ٢٠١٩ لكأس الأمم الأفريقية بالتاريخية، منوها بالمجهودات المصرية في سبيل إنجاح هده البطولة.

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واشاد أحمد بنوعية الاستثمارات التي قامت بها مصر التي قدمت ملاعب عالية الجودة.

من جهة أخرى، كشف أحمد عن مضاعفة الإعانات المقدمة للاتحادات الأفريقية سنويا من ١٠٠ ألف دولار إلى ٢٠٠ الف دولار.

كما أعلن التزامه بإعادة هيكلة مناطق الكاف الست وزيادة المساعدة المالية لها من مليون دولار إلى مليون ونصف المليون دولار.

وأعلن أحمد عن تحمل الكاف النفقات المترتبة عن مسابقاته التي كانت تتحملها الاتحادات الوطنية.