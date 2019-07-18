شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتو» و«دروجبا» مساعدين مباشرين لرئيس «كاف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تعيين الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا مساعدين مباشرين له.
ووصف أحمد أحمد نسخة ٢٠١٩ لكأس الأمم الأفريقية بالتاريخية، منوها بالمجهودات المصرية في سبيل إنجاح هده البطولة.
واشاد أحمد بنوعية الاستثمارات التي قامت بها مصر التي قدمت ملاعب عالية الجودة.
من جهة أخرى، كشف أحمد عن مضاعفة الإعانات المقدمة للاتحادات الأفريقية سنويا من ١٠٠ ألف دولار إلى ٢٠٠ الف دولار.
كما أعلن التزامه بإعادة هيكلة مناطق الكاف الست وزيادة المساعدة المالية لها من مليون دولار إلى مليون ونصف المليون دولار.
وأعلن أحمد عن تحمل الكاف النفقات المترتبة عن مسابقاته التي كانت تتحملها الاتحادات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «إيتو» و«دروجبا» مساعدين مباشرين لرئيس «كاف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.