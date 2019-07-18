شكرا لقرائتكم اختبار طبى لأيمن الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تعرضه لإصابة طفيفة بشد فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته فى عمليات التسخين قبل المشاركة فى ودية المقاولون العرب، يخضع أحمد أيمن ظهير النادى الإسماعيلى لاختبار طبى لتحديد موعد لحاقه بتدريبات الدراويش.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

وخسر الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف أمام المقاولون العرب فى المباراة الودية التى أقيمت مساء الاربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.