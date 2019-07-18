شكرا لقرائتكم موعد ظهور صفقة السلة الجديدة بالأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكشف مصدر بالجهاز الفنى للأهلى أن اللاعب أحمد إسماعيل المنضم حديثا لفريق السلة بالنادى، حصل على راحة 4 أيام فقط، من التدريبات، على أن ينضم لتدريبات الفريق السبت المقبل.
وأرسل النادى الأهلى قائمة الفريق الجديدة إلى اتحاد السلة، وبها اسم اللاعب، تمهيدا لضمه فى الموسم الجديد، إلا أنه لن يتم التسجيل إلا بعد انتهاء الأزمة والبت فيها من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد، فى الوقت الذى أرسل نادى الزمالك خطابا لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب.
وكان الأهلى قد أعلن عن التعاقد مع أحمد اسماعيل لاعب الزمالك السابق والمحترف فى دورى الجامعات الامريكية، وتفجرت أزمة بين الناديين، حيث تقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة يطلب حفظ حقوق رعاية اللاعب، وتم تحويل الملف إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد.
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