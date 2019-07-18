موعد ظهور صفقة السلة الجديدة بالأهلي...

جدة - عمرو شويل وكشف مصدر بالجهاز الفنى للأهلى أن اللاعب أحمد إسماعيل المنضم حديثا لفريق السلة بالنادى، حصل على راحة 4 أيام فقط، من التدريبات، على أن ينضم لتدريبات الفريق السبت المقبل.

وأرسل النادى الأهلى قائمة الفريق الجديدة إلى اتحاد السلة، وبها اسم اللاعب، تمهيدا لضمه فى الموسم الجديد، إلا أنه لن يتم التسجيل إلا بعد انتهاء الأزمة والبت فيها من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد، فى الوقت الذى أرسل نادى الزمالك خطابا لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب.

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