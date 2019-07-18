شكرا لقرائتكم الزمالك يجبر لاسارتى على الاجتماع بمعاونيه داخل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جلسة خاصة يعقدها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران المسائي اليوم من أجل التحضير للمرحلة المقبلة، ومناقشة برنامج الإعداد لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك يومي 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات الدوري الممتاز بعد العودة من معسكر إسبانيا أمس الأول.

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وكان قد خاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء، حيث يخوض الفريق مباراة ودية غدا الجمعة أمام البلاستيك.