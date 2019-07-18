شكرا لقرائتكم اختبار طبى لرمضان صبحى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق ، يخضع رمضان صبحي، لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم الخميس ، بعد أن اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، مما دفع الجهاز لإجراء فحص طبي له، بهدف الاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.

ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد العودة من إسبانيا ،حيث خاض معسكر إعداد قويا هناك، تخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

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يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي للمباريات المتبقية من بطولة الدوري العام عن طريق عدة مراحل بدنية، تحت قيادة اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني ، ويسعى خافيير لتنفيذ المرحلة الثالثة و الأخيرة من برنامج إعداد لاعبي الفريق للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء عقب الوصول من إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي.