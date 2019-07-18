اختبار طبى لرمضان صبحى فى الأهلى...

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ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.
ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد العودة من إسبانيا ،حيث خاض معسكر إعداد قويا هناك، تخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.
يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي للمباريات المتبقية من بطولة الدوري العام عن طريق عدة مراحل بدنية، تحت قيادة اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني ، ويسعى خافيير لتنفيذ المرحلة الثالثة و الأخيرة من برنامج إعداد لاعبي الفريق للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء عقب الوصول من إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي.
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