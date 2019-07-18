شكرا لقرائتكم أيمن يونس: اقترحت اعتبار لاعبي شمال افريقيا محليين من 10 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه مع قرار تطبيق اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين على كل لاعب عربى خلال المرحلة المقبلة، وأضاف يونس أنه حان تطبيقه فى ظل تطوير الكرة على بيزنس وصناعة.

ويترقب مسئولو الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.