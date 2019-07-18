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كهربا يعود للقاهرة .. اعرف السبب...

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جدة - عمرو شويل بعد أن اقترب كهربا لاعب نادي الزمالك من التوقيع لأحد أندية الدورى التركى، بعدما تلقى عدة عروض كان من بينهما عرض دينزلى سبور التركى الذى تعطل فى الوقت الحالى بسبب الخلاف المادى بين الطرفين.

 

استقر صانع ألعاب الزمالك، على العودة إلى القاهرة، قادمًا من تركيا، عقب التوقيع لأحد أندية الدورى التركى خلال الساعات المقبلة.

 

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أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.

 

ومن المنتظر أن يعود محمود عبد المنعم إلى القاهرة عقب التوقيع على عقود انضمامه لأحد أندية الدورى التركى سواء دينزلى سبور أو غيره، من أجل جمع متعلقاته وتوديع اسرته قبل العودة إلى تركيا مرة أخرى للانضمام لصفوف فريقه الجديد.

 

 

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