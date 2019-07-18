شكرا لقرائتكم حمدي فتحي: الانتصارات القاتلة شعار الأهلي والدوري فى الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي أن هناك إصرار من جانب اللاعبين لحسم بطولة الدوري الممتاز خلال مباراة المقاولون المقبلة وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع القلعة الحمراء، وقصته مع مونديال الأندية.

وأوضح حمدى فتحى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبين يقدرون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية التي تشهد مباريات لا تقبل القسمة على اثنين ولا يمكن خسارة أي من نقاطها، وهو ما يستلزم التركيز الشديد على النواحي النفسية والمعنوية، إلى جانب الإعداد البدني والفني والاهتمام باللياقة الذهنية، وتحفيز الجميع بالشكل الذي يتناسب مع الهدف المطلوب تحقيقه، مُشيراً إلى أن المعسكر الذي خاضه الأهلي في إسبانيا شهد الاهتمام بكل التفاصيل؛ لأنه كان بمثابة تجهيز للموسم الجديد بخلاف حسم لقب الدوري.

وأثنى فتحي على أداء لاعبى الأهلي مؤكدا أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى إن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.

وأضاف حمدي فتحي إنه كان واثقا من البداية بقدرة الأهلي على تعويض فارق النقاط، وهذه الثقة نابعة من كونه مشجعا للنادي منذ طفولته، وكان خلال هذه الفترة يشاهد المباريات وهو على يقين تام بقدرة الفريق على الفوز رغم التأخر في النتيجة، وقد عاش هذه الأمور بشكل عملي بعد انضمامه، وكان حاضرا في المباريات التي فاز بها في الوقت بدل الضائع بفضل الروح والإصرار والعزيمة التي يتوارثها الجميع داخل النادي.

وأشار إلى أنه حقق جزءا من طموحه باللعب للأهلي لكن طموحه الأكبر والأهم هو أن يكون له بصمة في تتويج الفريق بالبطولات وأن يكتب اسمه في التاريخ بين اللاعبين الكبار الذين قدموا كل ما لديهم من أجل الدفاع عن قميص النادي مؤكدا أنه يقدر جيدًا أهمية الحفاظ على ما وصل إليه من خلال الاجتهاد وتقديم أفضل ما لديه، ويحرص على الالتزام الشديد بتعليمات الجهاز الفني، وهو ما يساعده على الظهور بشكل مميز، في ظل الأجواء والعلاقات المثالية التي تربط اللاعبين ببعضهم وتسهم في تعزيز قوة الفريق.

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وأكد أنه يحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية بعد أن كان يحرص على مشاهدة الفريق خلال مشاركته بالمونديال ، ووصف حمدي لقائه الأول باللاعبين في أول مران بعد انضمامه للأهلي، مؤكدا أنه كان بمثابة حلم تحول إلى حقيقة؛ لأنه كان يمني نفسه يوما باللعب إلى جوار حسام عاشور الذي حرص علي مشاهدته في مباريات كأس العالم للأندية.

وأضاف حمدي فتحي أنه سعيد للغاية بإشادة الجماهير بمستواه خلال الفترة الماضية، وهو ما يدفعه للاجتهاد بشكل أكبر، خاصة أنه مازال لديه الكثير ليقدمه من أجل الأهلي وجماهيره ويثق إن الفترة المقبلة ستشهد شكل جديد للفريق وتقديم عروض قوية تسعد الجماهير وتؤدي إلى الفوز بكل البطولات.

وعن المنافسة في وسط الملعب أوضح إن هذا المركز يضم أسماء كبيرة مثل حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد والصاعد عربي بدر، وكل لاعب يجتهد ولا يبخل بنقطة عرق من أجل التواجد في حسابات الجهاز الفني، ولا يوجد لاعب يضمن لنفسه مكان ، والجهاز يختار الأنسب وفقا لمصلحة الفريق، وهو ما يدفع الجميع للقتال وعلاج أية أخطاء، مشيرا إلى أن الأهلي يمتلك اللاعبين الافضل في جميع المراكز، وقادر على تحقيق الفوز بأي تشكيل.