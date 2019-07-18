شكرا لقرائتكم الأهلى يفتح الخزنة للحفاظ على درع الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، فتح الخزائن خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على درع بطولة الدوري المصري الممتاز بعد دخول مرحلة حسم بطل المسابقة المنتظر الكشف عن هويته خلال الأيام القليلة القادمة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 74 نقطة ويكيفيه الحصول على 4 نقاط فقط فى المباريات المتبقية لضمان الحفاظ على لقب المسابقة، فيما يأتى بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 70 نقطة لكنه خاض كافة مباريات بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلي وحال فوزه بالمواجهات الثلاثة يتوج بطلا للمسابقة.

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جدول ترتيب الدوري المصري

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي، بإخطار الجهاز الإدارى لفريق الكرة، بزيادة قيمة مكافآت حصد لقب الدوري الممتاز، وكذلك مكافأة الفوز بكأس مصر، لتحفيز اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز بالمباريات المتبقية من عمر الموسم الحالى بمختلف المسابقات المحلية.

ويستعد الأهلى لخوض مباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز، بخلاف مواجهة بيراميدز فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.