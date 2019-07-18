شكرا لقرائتكم "هجام" الرجاء بـ"نص السعر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة نادى الرجاء على تخفيض المبلغ المطلوب فى بيع محمود عبد العاطى الشهير بـ"الهجام"، مهاجم الفريق لنصف الثمن. وتلقى الهجام عدة عروض خلال الميركاتو الصيفى الحالى أبرزها من أندية المصرى وسموحة والإنتاج الحربى وطنطا والجونة وأف سى مصر لكن تسبب الشرط الجزائى المرتفع فى عقده فى عدم نجاح مفاوضات انتقاله لأى نادي. Advertisements وقام مهاجم الرجاء بالتوقيع لنادي المصرى وسموحة فى وقت سابق لكن رفض مسئولى الرجاء تخفيض قيمه الشرط الجزائى المنصوص فى عقده والمقدر بـ 900 ألف جنية، لتتوقف المفاوضات. ووافق مسئولو الرجاء، على تخفيض قيمة الشرط الجزائى فى عقد الهجام ليصبح 450 ألف جنيه، ليقترب اللاعب من الرحيل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة للانضمام لأحد أندية الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

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