شكرا لقرائتكم الأهلي يدخل المرحلة الثالثة فى إعداد لاعبيه بدنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان معسكر إسبانيا الذي انطلق يوم 6 يوليو الجاري قد شهد بداية المرحلة الثانية من الإعداد البدني، وتم خلاله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتبدأ اليوم قبل مواجهة المقاولون العرب المقبلة.
وأكد الجهاز الفني أن اليخاندرو وضع خطة إعداد بدني تم تقسيمها على ثلاث مراحل؛ الأولى بدأت يوم 22 يونيو الماضي، وتم تنفيذها خلال فترة الإعداد على ملعب التتش، وشهدت التدريب على فترتين صباحا ومساء، إلي جانب خوض مباراة ودية أمام المتحدة.
وفي سياق متصل ينهى الجهاز الطبى، لفريق الأهلي، التقرير الطبى الخاص باللاعبين المصابين لتسليمه لمارتن لاسارتي المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الساعات القادمة.
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