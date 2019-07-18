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الأهلي يدخل المرحلة الثالثة فى إعداد لاعبيه بدنيا...

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جدة - عمرو شويل يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي للمباريات المتبقية من بطولة الدوري العام عن طريق عدة مراحل بدنية، تحت قيادة اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني ، ويسعى خافيير لتنفيذ المرحلة الثالثة و الأخيرة من برنامج إعداد لاعبي الفريق للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

 

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 وكان معسكر إسبانيا الذي انطلق يوم 6 يوليو الجاري قد شهد بداية  المرحلة الثانية من الإعداد البدني، وتم خلاله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتبدأ اليوم قبل مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

 

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وأكد الجهاز الفني أن اليخاندرو وضع خطة إعداد بدني تم تقسيمها على ثلاث مراحل؛ الأولى بدأت يوم 22 يونيو الماضي، وتم تنفيذها خلال فترة الإعداد على ملعب التتش، وشهدت التدريب على فترتين صباحا ومساء، إلي جانب خوض مباراة ودية أمام المتحدة.

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وفي سياق متصل ينهى الجهاز الطبى، لفريق الأهلي، التقرير الطبى الخاص باللاعبين المصابين لتسليمه لمارتن لاسارتي المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الساعات القادمة.

 

وتضم قائمة مصابي الأهلي كلا من محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وشريف إكرامي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي اشتكي من آلام في العضلة الضامة، ويتسلم لاسارتي، تقريرا عن اللاعبين المصابين؛ للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.
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