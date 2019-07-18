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الإنتاج الحربى يحصل على توقيع خليفة أحمد فتحى...

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جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادى الإنتاج الحربى، على توقيع أحمد سعد ظهير أيمن نادى الفيوم والملقب بخليفة أحمد فتحى لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى.

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وفضل أحمد سعد الانتقال لصفوف نادى الإنتاج الحربى رغم العروض التى تلقاها ناديه من عدة أندية أخرى بالدورى الممتاز، ويسعى مسئولى نادى الإنتاج لإنهاء الصفقة خلال الساعات القادمة مع نادى الفيوم.

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وأنهى مسئولو نادى الإنتاج الحربى، بعض الصفقات الصيفية أبرزها مامادو انياس مهاجم منتخب موريتانيا لمدة ثلاثة سنوات قادمة، والذى شارك مع المرابطين فى بطولة أمم أفريقيا 2019 بمصر وإبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى.

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى خلال الأيام الماضية أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

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