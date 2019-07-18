شكرا لقرائتكم "مو صلاح" جديد فى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفنى الجديد لنادى الجونة، لمعاونيه فى الجهاز الفنى بقدرات ناصر ناصر المنضم حديثا للفريق من نادى الألومنيوم.

وشبه نيبوشا ناصر ناصر بالفرعون المصرى محمد صلاح، بسبب الشبه الكبير بينهما فى الأداء داخل المستطيل الأخضر ووصف أدائه وإمكانياته الفنية والبدنية بالكبيرة على طريقة الفرعون المصرى متوقعا أن يكون أحد نجوم الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز.



ناصر ناصر مع حسام غالى

وتعاقد الجونة مع ناصر ناصر مؤخرا قادما من نادي الألومنيوم بعد تألقه فى دوري القسم الثانى ليدخل دائرة اهتمامات أكثر من نادي بالدوري الممتاز أبرزها الإسماعيلى والمصرى وسموحه ووادى دجلة لكن ينجح النادي الساحلي فى حسم الصفقة لصالحه.