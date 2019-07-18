شكرا لقرائتكم أحمد بلال: اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين "كارثة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين بمثابة الكارثة فى حالة تطبيقه بشكل رسمى فى المرحلة المقبلة .
ويترقب مسئولو الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.
و أضاف بلال : أن الدورى المصرى سيضعف بشكل كبير فى حالة تطبيق هذا القرار خاصة أننا لسنا فى أوروبا ، كما أشار بلال أن قاعدة المحترفين المصريين ليست كبيرة حتى يطبق هذا القرار الذى سيعود بالسلب و ليس بالإيجاب .
وعلى الجانب الآخر قال أيمن يونس نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه مع قرار تطبيق اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين على كل لاعب عربى خلال المرحلة المقبلة، وأضاف يونس أنه حان تطبيقه فى ظل تطوير الكرة على بيزنس وصناعة.
ويترقب مسئولو الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.
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