شكرا لقرائتكم أحمد بلال: اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين "كارثة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قرار اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين بمثابة الكارثة فى حالة تطبيقه بشكل رسمى فى المرحلة المقبلة .

ويترقب مسئولو الأندية المصرية وعلى رأسهم الأهلى والزمالك قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن هذه الأزمة، لاسيما وأن الفريقين يضمان 5 أجانب فى قائمة كل منهما، لذا يترقبان مصير الأجانب سواء بالاكتفاء بـ4 فقط كما حدث الموسم الماضى، أو بزيادة العدد إلى 5 أجانب عن طريق اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى فى الموسم الجديد.

و أضاف بلال : أن الدورى المصرى سيضعف بشكل كبير فى حالة تطبيق هذا القرار خاصة أننا لسنا فى أوروبا ، كما أشار بلال أن قاعدة المحترفين المصريين ليست كبيرة حتى يطبق هذا القرار الذى سيعود بالسلب و ليس بالإيجاب .

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