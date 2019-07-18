شكرا لقرائتكم 900 ألف جنيه وراء شكوى سموحة لنجم الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحرك نادى سموحة لتقديم شكاوى رسمية ضد اللاعبين الموقعين للنادى، ثم تراجعوا عن إتمام التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعلم "الخليج 365" أن محمد طلعت نجم وهداف المقاولون العرب هو اللاعب الأول الذى سيقوم سموحة بشكواه لدى اتحاد الكرة، بعد توقيعه للنادى السكندرى فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع المقاولون العرب بنهاية الموسم الجارى، إلا أنه قام بمد عقده مع ذئاب الجبل بعدها بأيام فى إخلال واضح بالاتفاق على حد وصف مسئولى سموحة.

وأكد مسئولو سموحة أن محمد طلعت حصل على مقدم التعاقد، والذى وصلت قيمته لـ900 ألف جنيه، وهو نصف قيمة عقده فى الموسم الأول، والذى وصلت قيمته مليون و800 ألف جنيه، مشددين على أنه تم التواصل مع اللاعب، إلا أنه رفض رد المبلغ لتقرر إدارة سموحة شكوى اللاعب لدى اتحاد الكرة لحفظ حقوق النادى.