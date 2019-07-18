تقرير المصابين على مائدة لاسارتى...

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جدة - عمرو شويل ينهى الجهاز الطبى، لفريق الأهلي، التقرير الطبى الخاص باللاعبين المصابين لتسليمه لمارتن لاسارتي المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الساعات القادمة.
ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق أمس عقب العودة من معسكر إسبانيا.
ويعاني سعد سمير من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة، كما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي، بينما يعاني رمضان صبحي من آلام خفيفة في العضلة الضامة، أما شريف إكرامي، فيستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة.
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