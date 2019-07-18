شكرا لقرائتكم هل يظهر أيمن حفني من جديد في الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى اطار الجولة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتأمل الجماهير البيضاء فى منح خالد جلال الفرصة لعودة أيمن حفنى للتشكيل الأساسى، خاصة فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الماضية مع فريقه فى معسكر الإعداد المغلق الذى اقيم بقبرص لمدة 13 يومًا.
وكانت العلاقة بين جروس وأيمن حفنى ليست على ما يرام، ولم يكن الخواجة السويسرى مقتنع بامكانيات اللاعب، الأمر الذى أدى لخروجه من حساباته طوال الفترة الماضية، وهو ما أثار استياء جماهير القلعة البيضاء، خاصة وأن أيمن حفنى يعد من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الخاصة داخل صفوف الفريق، وتعشق الجماهير لمساته للكرة داخل المستطيل الأخضر.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يظهر أيمن حفني من جديد في الزمالك؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.