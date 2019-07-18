شكرا لقرائتكم هل يظهر أيمن حفني من جديد في الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعدما استمر تجميده طوال الموسم الحالى من قبل الخواجة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق، تأمل جماهير الزمالك، أن يحقق خالد جلال المدير الفنى الحالى، مطالبهم بظهور الحاوى أيمن حفنى صانع ألعاب الفارس الأبيض من جديد.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى اطار الجولة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتأمل الجماهير البيضاء فى منح خالد جلال الفرصة لعودة أيمن حفنى للتشكيل الأساسى، خاصة فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الماضية مع فريقه فى معسكر الإعداد المغلق الذى اقيم بقبرص لمدة 13 يومًا.

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وكانت العلاقة بين جروس وأيمن حفنى ليست على ما يرام، ولم يكن الخواجة السويسرى مقتنع بامكانيات اللاعب، الأمر الذى أدى لخروجه من حساباته طوال الفترة الماضية، وهو ما أثار استياء جماهير القلعة البيضاء، خاصة وأن أيمن حفنى يعد من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الخاصة داخل صفوف الفريق، وتعشق الجماهير لمساته للكرة داخل المستطيل الأخضر.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الحالى.