سوبر كورة.. الأهلى يفتح خزائنه للحفاظ على درع الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادى الأهلي فتح الخزائن خلال الفترة المقبلة للحفاظ على درع بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد دخول مرحلة حسم بطل المسابقة المنتظر الكشف عن هويته خلال الأيام القليلة المقبلة. ويحتل النادى الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 74 نقطة ويكيفيه الحصول على 4 نقاط فقط فى المباريات المتبقية لضمان الحفاظ على لقب المسابقة، فيما يأتى بيراميدز بالمركز الثانى برصيد 70 نقطة لكنه خاض كافة مباريات بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 68 نقطة ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، وحال فوزه بالمواجهات الثلاث سيتوج بطلا للمسابقة. ويستعد الأهلى لخوض مباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصري الممتاز، بخلاف مواجهة بيراميدز فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر. لمعرفة أسلحة الأهلي للحفاظ على درع الدوري، اضغط هنا..

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