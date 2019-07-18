شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد ظهور "لاعب الأزمة" فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو النادى الأهلى عن موعد ظهور أحمد إسماعيل، لاعب فريق السلة الجديد، فى مقر النادى بالجزيرة، والذى تم التعاقد معه مؤخرا.
وكان الأهلى قد أعلن عن التعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق والمحترف فى دورى الجامعات الأمريكية، وتفجرت أزمة بين الناديين، حيث تقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة يطلب حفظ حقوق رعاية اللاعب، وتم تحويل الملف إلى لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد.
وكشف مصدر بالجهاز الفنى للأهلى أن اللاعب حصل على راحة 4 أيام فقط من التدريبات، على أن ينضم لتدريبات الفريق السبت المقبل.
وأرسل النادى الأهلى قائمة الفريق الجديدة إلى اتحاد السلة وبها اسم اللاعب، تمهيدا لضمه فى الموسم الجديد، إلا أنه لن يتم التسجيل إلا بعد انتهاء الأزمة والبت فيها من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد، فى الوقت الذى أرسل نادى الزمالك خطابا لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب.
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