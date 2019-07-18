دمنهور يتعاقد مع علاء طه صانع ألعاب النصر للتعدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبدالله، فى التعاقد مع علاء طه صانع ألعاب النصر للتعدين والأوليمبى السكندرى ودمنهور سابقا، وذلك فى إطار تدعيم الفريق البحراوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لخوض منافسات دورى القسم الثانى. ولعب صلاح عقدة عضو مجلس الإدارة دورا كبيرا فى إقناع اللاعب بالانضمام لدمنهور، خاصة أنه واحد من أبناء قطاع الناشئين المميزين بالنادى من قبل فى السنوات الماضية. ووقع اللاعب عقود انضمامه لدمنهور لمدة3 مواسم بحضور إيهاب عبدالله رئيس نادى دمنهور وحكيم شحاتة نائب الرئيس وصلاح عقدة عضو مجلس إدارة دمنهور.

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