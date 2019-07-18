شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. سموحة يطالب بإيقاف لاعب الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ نادى سموحة اتخاذ خطوات رسمية لإيقاف مهاجم الأهلى السابق، بعدما وقع للفريق السكندرى وحصوله على مقدم التعاقد ثم تراجع عن إتمام التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتمسك مسئولو سموحة بإيقاف اللاعب بسبب توقيعه لناديين، حيث وقع لسموحة ونادى المقاولون العرب، وهو ما يخالف اللوائح المنصوص عليها.

وعلم "سوبر كورة" أن مهاجم الأهلى السابق والمقاولون العرب وقع للنادى السكندرى فى صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع المقاولون العرب بنهاية الموسم الجارى، إلا أنه مد عقده مع ذئاب الجبل بعدها بأيام فى إخلال واضح بالاتفاق، على حد وصف مسئولى سموحة.

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وأكد مسئولو سموحة أنه حصل على مقدم التعاقد، والذى وصلت قيمته لـ900 ألف جنيه، وهو نصف قيمة عقده فى الموسم الأول، والذى وصلت قيمته مليون و800 ألف جنيه، مشددين على أنه تم التواصل مع اللاعب، إلا أنه رفض رد المبلغ لتقرر إدارة سموحة شكوى اللاعب لدى اتحاد الكرة لحفظ حقوق النادى.

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