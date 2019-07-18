شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود إلى القاهرة بعد التوقيع لأحد أندية الدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، على العودة إلى القاهرة قادمًا من تركيا، عقب التوقيع لأحد أندية الدورى التركى خلال الساعات المقبلة.

واقترب كهربا من التوقيع لأحد أندية الدورى التركى، بعدما تلقى عدة عروض، من بينهما عرض دينزلى سبور التركى الذى تعطل فى الوقت الحالى بسبب الخلاف المادى بين الطرفين.

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ومن المنتظر أن يعود محمود عبد المنعم إلى القاهرة عقب التوقيع على عقود انضمامه لأحد أندية الدورى التركى، سواء دينزلى سبور أو غيره، لجمع متعلقاته وتوديع أسرته قبل العودة إلى تركيا مرة أخرى للانضمام لصفوف فريقه الجديد.

أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المال في عقده ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها اللاعب، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.