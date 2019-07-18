لاسارتى يتسلم تقريرا طبيا عن حالة إكرامى وسعد سمير ونيدفيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تقريرا عن اللاعبين المصابين للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.
وتضم قائمة المصابين؛ محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وشريف إكرامى، بالإضافة إلى رمضان صبحى الذى اشتكي من آلام فى العضلة الضامة.
ويعانى سعد سمير من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، فى الوقت الذى أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة، كما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي، بينما يعاني رمضان صبحي من آلام خفيفة في العضلة الضامة، أما شريف إكرامى، فيستكمل برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة.
ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق أمس عقب العودة من معسكر إسبانيا.
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