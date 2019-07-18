مصر تصوت لمرشحى الجزائر وموريشيوس وتنزانيا فى انتخابات الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن الصوت المصرى فى الانتخابات التكميلية للمكتب التنفيذى للكاف، التى أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة، تم وضعه لمرشحى الجزائر وموريشيوس وتنزانيا. Advertisements وشارك الوفد المصرى فى الجمعية العمومية للكاف، ويضم ثروت سويلم المدير التنفيذى، ونائبه علاء عبد العزيز وشعبان بسطاوى. وتعقد الآن الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بأحد فنادق القاهرة، وسط مقاطعة من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء، حيث تم إخطار الاتحاد الأفريقى "الكاف" والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" دون تحديد الأسباب وراء المقاطعة.

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