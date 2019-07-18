شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: موعدنا غداً لإبهار العالم ومصر أهم من الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد صلاح حسنى، لاعب المنتخب السابق، أن بطولة أمم أفريقيا التى تقام بمصر لم تنته بعد، فى ظل إقامة المباراة النهائية غداً بين الجزائر والسنغال فى ختام البطولة.

ونشر أحمد صلاح حسنى، عبر صفحته على تويتر، أن البطولة لم تنته ومصر أهم من الكأس، وأن غداً موعد إبهار العالم مثلما حدث فى حفل افتتاح البطولة، وكتب، "البطولة لسه مخلصتش مصر أهم من الكأس.. موعدنا غداً لإبهار العالم من جديد كما أبهرناهم يوم الافتتاح".

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وتختتم بطولة امم أفريقيا غدا بمباراة الجزائر والسنغال التى تقام فى التاسعة مساء غد باستاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد ودع المنافسات من دور الـ 16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، رغم تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات والفوز أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.