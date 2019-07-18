شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النهائى العاشر.. من هو أليوم نيانت حكم الجزائر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف عن الحكم المقرر أن يتولى إدارة مباراة نهائى أمم أفريقية المقرر له غدا بين منتخبى الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء غد بستاد القاهرة.

سيدير اللقاء الكاميروني أليوم نيانت ، على أن يعاونه مواطناه ايفارست مينكواندي والفيس نجيجو ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني ايريك كاستان.

وكان الكاف أعلن أمس تعيين فيكتور جوميز لإدارة النهائي قبل أن يعلن تعديل طاقم الحكام وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم على المباراة النهائية.

نرصد فى التقرير التالى معلومات عن الكاميرونى نيانت قبل مباراة نهائى أفريقيا بين الجزائر والسنغال:

- يبلغ أليانت من العمر 37 عاما، حيث إنه مواليد 1982

- حصل على الشارة الدولية عام 2008

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- أدار عدة مباريات للفرق المصرية، منها 6 مباريات للأهلى و 4 للزمالك، ومباراة للإسماعيلى ومثلها للمقاصة، بينما أدار للمنتخب 5 مواجهات أمام غينيا، والسنغال، وسيراليون، بالإضافة للقاء المنتخب الأوليمبى مع نظيره المغربى ، و زيمبابوى فى افتتاح كان 2019 وانتهت بفوز الفراعنة

- يشتهر أليوم بالإسراف فى الإنذارات وركلات الجزاء، بواقع ركلة واحدة كل 3 مباريات

- دخل التاريخ كأصغر حكم يدير مباريات بكأس العالم للأندية عام 2013، حيث كان عمره وقتها 31 عاما.

- من أبرز مواقفه إلغاء مباراة الإسماعيلى والأفريقى التونسى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 2019 بسبب الشغب الجماهيرى ، واحتسب ركلتى جزاء للفريق التونسى فى الشوط الأول من المباراة فى أقل من دقيقتين.

- أدار 9 نهائيات فى أمم افريقيا، أبرزها لقاء الكونجو الديمقراطية وكوت ديفوار بنصف نهائى كان 2015 .

- مباراة الجزائر و النسغال هى النهائى العاشر للكاميرونى اليوم نيانت