شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يتسلم تقرير طبى عن حالة إكرامى وسعد سمير ونيدفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا عن اللاعبين المصابين؛ للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين؛ محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وشريف إكرامي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي اشتكي من آلام في العضلة الضامة.

Advertisements

ويعاني سعد سمير من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في الوقت الذي أجرى فيه كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة، كما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي، بينما يعاني رمضان صبحي من آلام خفيفة في العضلة الضامة، أما شريف إكرامي، فيستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة إزالة العظام الزائدة بالركبة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق أمس عقب العودة من معسكر إسبانيا.