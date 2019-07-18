شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يختبر "ضامة" رمضان صبحي قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع رمضان صبحي، لاعب الأهلي لفحص طبي اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الماضية، مما دفع الجهاز لإجراء فحص طبي له، بهدف الاطمئنان على حالته.

ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد العودة من إسبانيا ،حيث خاض معسكر إعداد قويا هناك، تخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

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ويستعد الأهلي لخوض مباراة ودية جديدة أمام البلاستيك في السادسة مساء غدٍ الجمعة؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء عقب الوصول من إسبانيا يوم الثلاثاء الماضي.