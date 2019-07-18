شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا لـ " تايم سبورت" : منتخب الجزائر يمتلك رغبة و قدرة على تحقيق لقب الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن منتخب الجزائر يمتلك رغبة وقدرة فى تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر ختامها غدا باستاد القاهرة بمنافسة الجزائر والسنغال. وقال أبو العلا فى تصريح لـ قناة " تايم سبورت" إن منتخب الجزائر قادر على حصد اللقب فى ظل عدم تأخره بأى هدف طوال البطولة فضلا عن امتلاكه أقوى ثلث هجومى. و أشار أبو العلا أيضا إلى امتلاك منتخب الجزائر مدير فنى قوى لديه فكر كبير ألا وهو جمال بلماضى الذى يمتلك خبرات قوية تمكنه من حصد اللقب.

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